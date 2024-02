Cosa studiava Zuckerberg ad Harvard? Il percorso di studi del CEO di Meta

Il percorso di studi intrapreso dai dirigenti tech è da sempre oggetto di discussione ed ha suscitato l’interesse di molti. Mark Zuckerberg non fa eccezione e non tutti sanno quale facoltà studiava quello che sarebbe stato il CEO di Facebook ad Harvard.

Nonostante la sua passione per l’informatica, infatti, Mark Zuckerberg ad Harvard studiava psicologia. Il dirigente ha raccontato però che nonostante ciò frequentava principalmente corsi di informatica, proprio a causa della sua passione che poi sarebbe diventata il suo lavoro.

Zuck ha sviluppato la prima versione di Facebook nel 2004, nel periodo di vacanza dagli studi che solitamente gli studenti dedica alla preparazione per gli esami finali. “Probabilmente avrei dovuto studiare” ha raccontato successivamente, riferendosi al suo percorso universitario.

Simpatico l’aneddoto raccontato su un corso di storia dell’arte per cui avrebbe dovuto memorizzare e ricordare a memoria 200 opere d’arte classica per spiegare ai professori il loro significato storico. Zuckerberg ha sviluppato un sito web semplice che selezionava in maniera casuale una delle 200 immagini e dava agli studenti il tempo per scrivere in un apposito campo il loro significato. Lo strumento si è rivelato essere estremamente efficace ed ha aiutato molto la classe.

Nel 2004, però, dopo un solo anno di studio Zuckerberg ha mollato l’università per dedicarsi a Facebook, ma nel 2017 ha ottenuto la laurea honoris causa nel suo ateneo, prendendosi una sorta di rivincita. Solo qualche mese fa, Mark Zuckerberg ha spiegato il futuro del mondo.