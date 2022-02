Cosa succede l'8 Febbraio 2022 a Whatsapp? Occhio alla bufala

Siamo di nuovo qui a parlare delle bufale che circolano su Whatsapp. Ed ancora una volta, siamo costretti a smentire i messaggi che girano sulla piattaforma di messaggistica, sotto forma di catena di Sant'Antonio. L'ultimo aveva come deadline la data di oggi, martedì 8 Febbraio 2022. Ma cosa è cambiato?

Ebbene, nel messaggio si leggeva che a partire dalla giornata odierna sarebbe cambiata la privacy di Whatsapp ed il trattamento dei dati personali degli utenti.

Il Whatsapp è rapidamente circolato e diventato virale ma, come avvenuto anche nelle precedenti circostanze, non ha nulla di vero e l'applicazione di Meta non ha comunicato alcuna modifica a riguardo. Coloro che si sono connessi oggi 8 Febbraio 2022 a Whatsapp, quindi, non hanno ovviamente notato alcuna modifica, tanto meno alcun alert d'avviso.

In casi come questi consigliamo di affidarvi sempre ai canali ufficiali: Whatsapp è solita notificare le modifiche direttamente in app, e non sotto forma di messaggi. Evitate quindi di inoltrare e far girare queste fake news che non fanno altro che diffondere disinformazione.

Nel frattempo, Whatsapp sta testando un'interessante novità su desktop che contribuirà a rendere ancora più comoda l'esperienza d'ascolto dei messaggi vocali da parte degli utenti. Dal fronte mobile, invece, si avvicina il lancio delle reactions ai messaggi su Whatsapp.