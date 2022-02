Cosa succede se accetto i cookies? Ecco ciò che cambia sui siti web

Quando ci colleghiamo per la prima volta ad un sito web, vediamo comparire nella parte inferiore dello schermo una finestra che ci chiede di accettare o rifiutare i cookie. Questo obbligo è stato introdotto svariati anni fa, ma cosa succede se non li accettiamo e cosa cambia se diciamo di si?

Come noto, i cookie sono dei frammenti di dati che vengono salvati sul PC e che hanno lo scopo di migliorare la nostra esperienza di navigazione sui siti web, allo scopo di renderla più personalizzata. Tuttavia, i cookie ci facilitano anche la vita durante la navigazione e ad esempio memorizzano il login, la lingua ed impostazioni personali come i filtri, ma anche il carrello della spesa e la valuta.

Di conseguenza, se non accettiamo di salvare i cookie e clicchiamo sul pulsante "Rifiuta", non saremo in grado di godere di questa esperienza personalizzata ed ogni qualvolta ci colleghiamo ad un sito sarà necessario reinserire a mano i dati e le impostazioni.

Con ciò non vogliamo dire che è obbligatorio o consigliato al 100% accettare i cookie, ma è bene sapere che nella maggior parte dei casi ci semplificano la vita in maniera importante. Chiaramente, è possibile cancellarli in qualsiasi momento direttamente dalle impostazioni dei browser.

Negli ultimi tempi si è a lungo parlato dell'eliminazione dei cookie di terze parti da parte di Google Chrome, e per tutti i dettagli vi rimandiamo al nostro approfondimento. Sempre per quanto riguarda il browser di Google, ricordiamo che su queste pagine è disponibile una guida che spiega come bloccare i cookie su Google Chrome.