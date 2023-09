Cosa succede agli animali marini durante un uragano?

Quando un uragano colpisce con forza la terraferma, gli alberi sradicati, le case distrutte e altre devastazioni sono chiaramente visibili ma quello che succede negli abissi oceanici, dove le acque vengono mescolate e i sedimenti sconvolti, è una storia meno raccontata.

Melissa May, professoressa assistente di biologia marina alla Florida Gulf Coast University, sottolinea che non tutti gli uragani hanno gli stessi effetti sugli ambienti marini. Alcuni possono causare un'ondata di tempesta che agisce come un'alta marea insolitamente elevata, lasciando alcune aree relativamente indisturbate durante l'evento stesso, ma non è sempre così.

Le conseguenze possono anche essere devastanti, variando da cambiamenti nella salinità a un afflusso di sedimenti e batteri. Gli effetti sono complessi e variano da specie a specie. Molti mammiferi marini e pesci possono spostarsi verso acque più profonde e calme. Per farvi capire, i ricercatori hanno seguito i movimenti di alcuni squali durante una tempesta tropicale nel 2001 e hanno scoperto che le creature avevano lasciato l'area prima che l'evento colpisse la terraferma.

Allo stesso modo, delfini (che sono molto simili agli esseri umani) e altri mammiferi marini che non riescono a sfuggire alla traiettoria dell'uragano possono rimanere intrappolati in stagni, argini e altri habitat di acqua dolce, dove non possono sopravvivere. Dopo l'uragano Andrew del 1992, ad esempio, si stima che circa 9,4 milioni di pesci d'acqua salata siano morti, probabilmente a causa del sedimenti che hanno ostruito le loro branchie o dei cambiamenti di pressione che hanno formato bolle di gas azoto letali nel loro sangue.

Dopo le tempeste, i letti di alghe marine e le barriere di ostriche possono essere sepolti da sedimenti spostati. Inoltre, gli uragani possono avere effetti a lungo termine, come l'inquinamento causato da detriti, carburanti e acque reflue che possono rimanere nelle acque per mesi o addirittura più a lungo. Insomma, così come la superficie calpestabile, anche gli habitat acquatici soffrono per la devastazione di un evento naturale così potente.