Cosa succede alle app scaricate da store alternativi di iOS se si viaggia fuori dall'UE?

Emergono nuove informazioni sul funzionamento del nuovo iOS 17.4 pubblicato ieri sera ed in particolare sul sideloading delle applicazioni dagli store di terze parti. A spiegarlo è stata la stessa società di Cupertino, che ha evidenziato in un documento di supporto anche i limiti.

Apple spiega che il download delle applicazioni al di fuori di App Store è disponibile in Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Il colosso di Cupertino sottolinea più volte che la funzionalità è limitata geograficamente solo all’UE ed in un documento di supporto spiega come farà per rilevarne l’utilizzo nell’area in questione. Nello stesso documento, Apple sottolinea anche che le stesse applicazioni scaricate da store al di fuori di quello ufficiale, non potranno più essere aggiornate e gli store alternativi smetteranno di funzionare.

Ciò sarà controllato attraverso il sistema di geolocalizzazione del dispositivo: Apple sottolinea che tale posizione non verrà condivisa con i propri server, ma al contempo sarà utilizzata per far girare gli store alternativi. “Per rispecchiare le modifiche apportate dal Digital Markets Act, gli utenti nell'Unione europea possono installare marketplace di app alternativi e installare app offerte da questi ultimi in iOS 17.4 o versioni successive. Il Paese o l'area geografica del tuo ID Apple deve essere impostato/a su uno dei Paesi o delle aree geografiche dell'Unione europea e l'utente deve trovarsi fisicamente nell'Unione europea” spiega Apple nel documento, dove è sottolineato che “l’idoneità del dispositivo per i marketplace di app alternativi viene determinata utilizzando l'elaborazione sul dispositivo con un solo indicatore di idoneità inviato a Apple. Per salvaguardare la tua privacy, Apple non raccoglie informazioni sulla posizione del dispositivo”.

Conseguentemente, se si lascia l’Unione Europea per un viaggio a breve termine si continuerà ad avere accesso a marketplace di app alternativi per un periodo di tolleranza (che però non viene quantificato). Qualora tale assenza dovesse protrarsi, invece, si perderà l’accesso ad alcune funzioni e “le app che hai installato da marketplace di app alternativi continueranno a funzionare, ma non possono essere aggiornate dal marketplace da cui le hai scaricate”.