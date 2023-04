Cosa succede se beviamo da una bottiglia d'acqua oltre la data di scadenza?

Vi è mai capitato di trovare in auto quella bottiglia d'acqua lasciata lì da mesi e di origine quasi indefinita? Molto probabilmente anche la data di scadenza è stata superata... perché sì, anche l'acqua in bottiglia ha una data di scadenza. Ecco cosa succede quando si beve da un contenitore del genere.

La data non si riferisce all'acqua, ma alla bottiglia. Ovvero quando i prodotti chimici dilavati inizieranno a influenzare il gusto del liquido. La durata esatta dipende dalla marca. Sia chiaro: una bottiglia - se ben conservata - può durare per moltissimo tempo, ma quando diventa stantia spesso è perché ha iniziato a deteriorarsi, rilasciando al suo interno sostanze chimiche microscopiche.

"Questi composti possono conferire all'acqua il sapore di medicina, cloro o ozono", afferma Bryan Quoc Le, un chimico alimentare. Ogni bottiglia perde un po' di sostanze chimiche solo con il contatto con l'acqua. Gli studi finora affermano che la quantità di sostanze chimiche nell'acqua scaduta è in genere inferiore ai limiti fissati dagli enti sanitari... almeno, finché l'acqua in bottiglia viene conservata in un luogo fresco e buio.

Tuttavia, la cosa si complica quando viene dimenticata, ad esempio, in macchina: le bottiglie in PET riscaldate di 30 °C possono rilasciare una quantità eccessiva di sostanze chimiche dannose, che diventano ancora più pericolose se il contenitore dove si trova il liquido viene riscaldato fino ai 60 °C.

Inoltre, virus, lieviti, muffe e batteri possono infiltrarsi nella bottiglia, spesso durante il processo di confezionamento o trasporto. Lasciando una bottiglia alla luce del sole per un lungo periodo, si creerà un ambiente caldo e stabile in cui si moltiplicheranno. Per questo motivo se avete in macchina una bottiglia lasciata lì da un tempo remoto e indefinito, non bevetela.

A proposito, sapete che l'acqua in bottiglia è 1.400 volte peggiore per l'ambiente?