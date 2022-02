Cosa succede se una biotecnologia diventa obsoleta? Il caso di Second Sight

Dopo avervi parlato di un utopistico studio sul valore clinico degli occhi per le diagnosi precoci, torniamo ad occuparci dell'organo dedicato alla vista umana. Questa volta, però, la questione non è medica, ma legata alla tecnologia, e ci fa domandare cosa succede quando una biotecnologia diventa obsoleta.

Il caso, riportato da portale The Verge riguarda la compagnia di impianti oculari Second Sight Medical Products, i cui dispositivi permettevano a persone in parte o del tutto cieche di tornare a vedere, almeno parzialmente. La tecnologia utilizzata per i device di Second Sight, tuttavia, è stata abbandonata alcuni anni fa perché considerata troppo costosa e ormai superata da altri sistemi, mentre l'azienda stessa è quasi arrivata alla bancarotta nel 2019.

Tuttavia, ciò significa che gli impianti di Second Sight sono ormai abbandonati a sé stessi, così come gli utenti che ne fanno utilizzo. Al momento, Second Sight vendeva due impianti ottici, ovvero Argus I e Argus II, che però non ripristinano completamente la vista: al contrario, chi li utilizza può vedere solo delle tonalità di grigio e delle ombre, che tra l'altro scompaiono quando si muove la testa.

La tecnologia alla base dei "visori" Argus è vecchia di una decina d'anni, mentre i suoi effetti variano molto da utente ad utente, al punto che alcuni sono riusciti a recuperare buona parte della vista, mentre altri non hanno vissuto alcun miglioramento sensibile. Nonostante ciò, un paziente di Second Sight, Ross Doerr, ha spiegato che "Second Sight è una tecnologia fantastica, con alle spalle una pessima compagnia".

Chi si è affidato all'azienda ha ricevuto fino a qualche anno fa continue rassicurazioni sul progresso tecnologico di Second Sight, mentre la compagnia ha promesso un aumento del numero di pixel e un miglioramento generalizzato dei sistemi e delle loro tecnologie. Negli ultimi anni, tuttavia, nessuno di questi progressi si è mai materializzato.

Infine, nel 2020 il CEO della compagnia si è licenziato, e pochi mesi dopo Second Sight ha licenziato a sua volta buona parte dei propri impiegati, spiegando di essere "incapace di offrire i precedenti livelli di supporto e comunicazione per i centri e gli utenti che usano Argus II". Oggi, Second Sight sta per essere inglobata da un'altra compagnia biofarmaceutica, che però si occupa di spedizioni di medicinali on-demand.