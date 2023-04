Cosa succede se si cancella la cache di WhatsApp? Come farlo su Android

Abbiamo già parlato più volte dell'utilità di pulire le app Android in caso di problemi, non ultimo come svuotare la cache di YouTube se per caso si bloccano i video e non riuscite a risolvere diversamente. Ma come farlo su WhatsApp?

Il procedimento è praticamente lo stesso che abbiamo già visto e i punti in comune sono tanti.

Pur non essendo particolarmente pesante, non è raro che ci si ritrovi a fare i conti con un'app instabile, costellata da crash e freeze che impediscono di tirare fuori un'esperienza di comunicazione soddisfacente.

Uno degli approcci a più basso impatto per l'utente è proprio quello della pulizia della cache, che permette di azzerare semplicemente i file temporanei creati dall'applicazione.

In questo modo non saranno quindi toccati i dati personali, che resteranno al loro posto, inclusi anche informazioni personali e file multimediali scambiati con i propri amici, colleghi e parenti.

Per svuotare la cache, vi basterà accendere e sbloccare il vostro smartphone Android. A questo punto andate su Impostazioni del sistema, scendete fino ad App e successivamente scegliete Mostra tutte le app. Adesso non dovrete fare altro che aguzzare la vista e cercare nella lunga lista l'app di cui desiderate svuotare la cache, in questo caso WhatsApp.

Nella pagina dedicata, andate su Spazio di archiviazione e cache, dopodiché scegliete Svuota cache e il gioco è fatto. Al primo avvio di WhatsApp, su telefoni particolarmente datati, potrebbe essere necessario più tempo del solito.

