Ecco cosa succede al nostro cervello quando non si dorme per una notte

Quante volte avete pensato: "Ok mancano poche ore all'alba, meglio restare sveglio"? Sicuramente sarà a capitato a tutti di passare una notte in bianco, ma cosa succede al nostro corpo quando decidiamo di non dormire? Dei neuroscienziati norvegesi hanno esaminato da vicino le ripercussioni di questa scelta. Non è sicuramente una buona idea.

In uno studio del 2015, dei ricercatori hanno reclutato 21 giovani e li hanno tenuti svegli per 23 ore di fila. Gli esperti hanno utilizzato l'imaging con tensore di diffusione, uno strumento di risonanza magnetica attraverso il quale si possono costruire immagini biomediche anche in 3D.

Sono stati riscontrati cambiamenti "significativi" nella sostanza bianca all'interno del cervello dopo una sola notte senza sonno; in poche parole un degrado delle reti di "connettività" all'interno del cervello (chiunque abbia passato una notte insonne sa quanto possa essere difficile "dare un senso" ai propri pensieri).

Nello studio sono stati notati cambiamenti in tutto il cervello, dal corpo calloso, al tronco cerebrale, ai tratti fronto-temporale e parieto-occipitale. Una domanda, in questo caso, sorge spontanea: una lunga dormita può "sistemare" questi problemi? "La mia ipotesi è che gli effetti della privazione di sonno siano a breve termine e si invertano dopo una o poche notti di sonno normale", afferma l'autore principale del rapporto Torbjørn Elvsåshagen.

Due dei soggetti del test non hanno mostrato lo stesso comportamento del modello cerebrale degli altri, indicando che forse alcuni di noi sono meglio protetti dagli effetti della privazione del sonno (ci sono persone, infatti, che si sentono riposati solo con 6 ore di sonno a notte). Ovviamente questo è un piccolo studio, che dovrà trovare conferme da altri documenti futuri.