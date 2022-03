Cosa succede se chiudo il PC portatile mentre è acceso? Ecco come impostarlo

Di recente vi abbiamo raccontato la differenza tra ibernazione e sospensione su Windows 11, due modalità di riposo molto diverse tra loro ma entrambe utili a seconda dello scenario d'utilizzo.

La domanda di oggi, invece, è un'altra: cosa succede quando chiudiamo il coperchio del PC? E, in particolare, come facciamo a cambiarlo?

In realtà, la questione è piuttosto semplice. Di default, su un nuovo computer o su una recente installazione di Windows, solitamente è preimpostata la modalità di sospensione. Naturalmente tutto ciò può essere modificato ed esistono diversi livelli di profondità anche in questo.

Infatti, vale la pena ricordare che è possibile impostare comportamenti diversi a seconda che il computer sia alimentato a batteria oppure collegato alla corrente. Per modificare questi settaggi, è sufficiente effettuare la ricerca globale sul PC per la parola "coperchio", direttamente dopo aver aperto il Menu Start. La corrispondenza suggerita da Windows 11 sarà per l'impostazione "Cambia le operazioni eseguite alla chiusura del coperchio". Selezioniamola e aspettiamo l'apertura della finestra.

A questo punto, potremo selezionare molteplici opzioni, tra cui il comportamento alla pressione del tasto di alimentazione, di quello di sospensione (ammesso che il vostro PC ne sia dotato) e alla chiusura del coperchio. In tutte e tre le casistiche esistono opzioni personalizzabili sia per la modalità a batteria che tramite alimentazione da rete elettrica. Nel menu a tendina relativo all'opzione di nostro interesse, troveremo "Sospensione", "Iberna", "Arresta il sistema" e "Non intervenire", pertanto avremo modo di scegliere davvero ogni combinazione possibile a seconda delle esigenze.

Se, inoltre, vi interessa sapere come aumentare gratuitamente la memoria del PC, potrebbe interessarvi scoprire come impostare la RAM virtuale su Windows 11.