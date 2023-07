Cosa succede nel cielo notturno? I telescopi ci aiuteranno a comprenderlo

Qualche anno fa, sono partite le ricerche per scoprire se, nell'universo, vi siano pianeti che accolgono forme di vita extraterrestri. Nonostante ancora non ci siano risposte certe, altre indagini sono state avviate per comprendere l'Universo.

In questo meraviglioso scatto, condiviso in data 18 Luglio 2023, possiamo osservare i telescopi dell'Osservatorio Roque de los Muchachos, il cui obiettivo è rivolto verso il cielo notturno.

Questa spettacolare immagine ritrae la fascia centrale della Via Lattea ed è possibile osservare le strabilianti costellazioni del Sagittario, Ofiuco e dello Scorpione. Inoltre, a rendere ancor più affascinante lo scatto, sono proprio chiazze rosse, date dalle nebulose Aquila e Laguna che decorano il cielo.

Sempre nello scatto, è possibile osservare i corpi celesti Alrami e Antares. Per capire meglio cosa succede nel cielo notturno, i telescopi di tutto il mondo punteranno nello spazio profondo. Per questo motivo, le indagini non accennano a fermarsi; continuerà il monitoraggio delle stelle per cercare di comprendere meglio il nostro Sole e la ricerca di altre forme di vita oltre quella terrestre.

L'immagine mette in primo piano, da sinistra verso destra, i magnifici telescopi Magic 1, Galileo, Magic 2, Gran Canaria e LST. Grazie agli osservatori, inoltre, è possibile monitorare momento dopo momento tutti quegli asteroidi più vicini al pianeta Terra e che potrebbero risultare molto pericolosi per l'integrità dello stesso.

Negli ultimi 100 anni, l'aiuto dei vari telescopi sparsi in tutto il globo, ha aiutato la specie umana a scoprire cosa accade nel cielo notturno. In attesa di altre sorprese, non possiamo che ammirare gli spettacoli regalati dall'Universo, ritratti nel recente scatto.