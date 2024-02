Cosa succede se si condivide Netflix con altri utenti? Lo spiega l'azienda

Sono ormai passati diversi mesi da quando Netflix ha detto stop alla condivisione degli account, almeno in forma gratuita. Ma cosa succede se - per errore - si condivide l'account Netflix con qualcun altro? A spiegarlo è il servizio di streaming stesso: i casi sono diversi.

Come ci spiega un FAQ di Netflix, in realtà la condivisione dell'account Netflix è ancora possibile, a patto che voi e l'utente con cui volete dividere il profilo facciate parte dello stesso Nucleo Domestico. A questo punto, però, potreste chiedervi che cos'è il Nucleo Domestico di Netflix. La piattaforma di streaming spiega che "un Nucleo Domestico Netflix è l'insieme dei dispositivi connessi a Internet nel luogo principale da cui guardi Netflix. Un Nucleo Domestico Netflix può essere impostato da una TV. Tutti gli altri dispositivi che utilizzano il tuo account Netflix sulla stessa connessione Interne di questa TV apparterranno automaticamente al tuo Nucleo Domestico Netflix".

Insomma, se volete condividere l'account Netflix con i vostri famigliari potrete farlo senza problemi - a patto che viviate insieme a loro. La nostra guida all'impostazione del Nucleo Domestico di Netflix, in questo caso, potrebbe fare al caso vostro. Ma mettiamo che abbiate una famiglia allargata o che desideriate condividere il vostro profilo con qualcuno che non rispetta i requisiti del Nucleo Domestico Netflix, ovvero che si trova al di fuori della rete Internet a cui è connessa la TV da cui avete impostato tale nucleo. Che succede?

In questo caso - spiega un'altra FAQ di Netflix - sul dispositivo che cerca di connettersi al vostro account apparirà il messaggio "Questa TV non appartiene al tuo Nucleo Domestico Netflix". La procedura di login all'account verrà interrotta e, per accedere a Netflix dal device, dovrete semplicemente creare un nuovo account (pagando una nuova sottoscrizione alla piattaforma). Oppure, se il device da cui state cercando di effettuare il login fa effettivamente parte del vostro Nucleo Domestico Netflix, vi basterà aggiornare il Nucleo Domestico dal televisore principale per ovviare al problema.

Tuttavia, se possedete un account Standard o Premium potrete aggiungere un utente extra al vostro abbonamento al prezzo di 4,99 Euro al mese in più rispetto al costo della vostra sottoscrizione. L'utente extra potrà accedere al vostro profilo Netflix anche senza fare fisicamente parte del vostro Nucleo Domestico: una soluzione perfetta per famiglie allargate, coppie che vivono lontane o amici che vogliono condividere un abbonamento, insomma.