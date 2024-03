Cosa succede al nostro corpo dopo 7 giorni di digiuno? No, non è ciò che pensi

Un recente studio che è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Metabolism, dimostra gli effetti di un digiuno prolungato sul nostro organismo. I risultati? Decisamente... peculiari!

Dopo aver visto il chirurgo che applicava una firma sul fegato dei pazienti, questa volta gli autori dello studio hanno reclutato 12 volontari sani per prendere parte a un digiuno di sette giorni, durante il quale potevano bere acqua ma non potevano consumare cibo. I partecipanti sono stati costantemente monitorati. I risultati? Realmente incredibili.

I corpi dei volontari hanno inizialmente cambiato le loro fonti di energia entro i primi giorni di digiuno, iniziando a bruciare il grasso immagazzinato anziché il glucosio. Di conseguenza, i partecipanti hanno perso in media 5,7 chilogrammi nel corso della settimana e hanno mantenuto questo peso anche dopo aver ricominciato a mangiare cibo.

Inoltre, contrariamente a quanto pensassero i ricercatori inizialmente, durante i primi giorni di digiuno non ci sono state alterazioni importanti nei livelli di proteine nel sangue. Questa situazione è poi cambiata radicalmente dopo il terzo giorno.

Con il trascorrere dei giorni, tenendo sotto stretta osservazione i cambiamenti in circa 3.000 diverse proteine del sangue, si sono osservate variazioni di 212 composti plasmatici che cambiavano durante il digiuno.

Ad esempio, il team ha scoperto che l'astensione dal cibo per più di tre giorni portava a una diminuzione dei livelli plasmatici della "Switch-Associated Protein 70" (SWAP70). Le conseguenze potrebbero essere notevoli, considerando che livelli più bassi di questo marcatore sono stati collegati a un ridotto rischio di artrite reumatoide.

Un ulteriore esempio riguarda una proteina chiamata HYOU1, che è associata alla malattia coronarica. Nel corso del digiuno, i livelli di questo composto sono diminuiti suggerendo che periodi prolungati senza cibo possono avere in questo caso un impatto benefico sulla salute del cuore.

Si è infine osservato un aumento del fattore XI della coagulazione, che espone maggiormente l’individuo ad eventi trombotici. Come dimostra il primo farmaco per trattare il congelamento, studi di questo tipo aiuteranno a comprendere meglio il funzionamento del nostro organismo.

"Per la prima volta, siamo in grado di vedere cosa sta succedendo a livello molecolare in tutto il corpo quando digiuniamo. I nostri risultati forniscono prove dei benefici per la salute derivanti dal digiuno oltre la perdita di peso, ma questi erano visibili solo dopo tre giorni di restrizione calorica totale, più tardi di quanto pensassimo in precedenza", ha detto l'autrice dello studio Claudia Langenberg in una dichiarazione.