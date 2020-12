Cosa succede al nostro corpo dopo aver mangiato il cenone di Natale?

Natale è finito e se state leggendo questa notizia vuol dire che siete sopravvissuti al consueto cenone natalizio. In questi giorni si è mangiato un gran numero di cibo e pietanze, talmente tanto che, secondo uno studio, un pasto di Natale potrebbe alimentare un'escursione di 1,7 giorni sull'Himalaya. Cosa succede al nostro corpo durante la cena?

La prima cosa che "sentiremo" arrivare a destinazione - nei primi 5 minuti dall'ingestione - è l'alcol: l'intestino tenue assorbe la maggior parte della sostanza, mentre il 20% entra attraverso lo stomaco. L'acolico (che sia vino o birra) dilata i vasi sanguigni, in particolare i capillari sotto la pelle, facendo sentire caldo.

Continuando a mangiare per 20 minuti, invece, i segnali di pienezza potrebbero raggiungere già il cervello dal tratto gastrointestinale. Dopo 30 minuti il corpo inizierà ad aumentare i livelli di zucchero nel sangue; il pancreas inizierà a produrre insulina, che convertirà il glucosio in glicogeno. Il conseguente calo dei livelli di zucchero nel sangue ci fa sentire particolarmente stanchi: il classico "abbiocco".

Non solo: se si continua a mangiare per più di un'ora il corpo inizierà a favorire la digestione, aumentando l'afflusso di sangue nello stomaco e aumentando il metabolismo. Questo passo sarà accompagnato da un leggero aumento della temperatura corporea, aumento della sudorazione e della stanchezza.

Un pasto molto ricco e abbondante può rimanere all'interno dello stomaco per ben 2/3 ore, mentre ci vogliono dalle sei alle otto ore perché il cibo passi attraverso lo stomaco e l'intestino tenue, prima di raggiungere, infine, l'intestino crasso (che sarà espulso andando semplicemente in bagno). Dopo 24 ore il corpo avrà già assorbito il cibo e darà inizio all'ultima eliminazione dei resti non ancora digeriti.

Insomma, saremo pure in vacanza, ma il nostro corpo non smette mai di lavorare... per fortuna!