Cosa succede al nostro corpo quando abbiamo la febbre?

La febbre è un aumento temporaneo della temperatura corporea che può essere scatenata da varie cause, tra cui infezioni, malattie autoimmuni come l'artrite reumatoide, o come effetto collaterale di alcuni farmaci. Ma cosa succede esattamente nel nostro corpo?

Questo fenomeno è regolato dall'ipotalamo, una parte del cervello che funziona come un termostato, mantenendo la temperatura corporea intorno ai 37 gradi Celsius (anche se sta diminuendo). Durante un'infezione, il sistema immunitario rilascia pirogeni che agiscono sull'ipotalamo, innescando un aumento della temperatura corporea.

Quest'ultimo risponde rilasciando prostaglandine, in particolare PGE2, che alzano la temperatura del corpo. Questo aumento è realizzato attraverso la costrizione dei vasi sanguigni e il brivido, che generano calore. La febbre fa parte dell'infiammazione acuta, la prima linea di difesa del corpo contro l'infezione, mirando a controllare e limitare la diffusione dell'infezione.

Un aumento del calore corporeo può rendere più difficile per i batteri o i virus replicarsi e potenzia il sistema immunitario, attivando percorsi immunitari e producendo proteine di shock termico (HSP) per combattere l'infezione. "Per il tuo bambino più grande o adulto medio, potresti sperimentare un certo grado di febbre per alcuni giorni, certamente due o tre giorni, senza necessariamente dover ottenere molta attenzione medica", ha affermato la dottoressa Kitty O'Hare, consulente associata nel Dipartimento di Medicina presso la Duke University, a Live Science.

A proposito, ma qual è la massima temperatura che il nostro corpo può sopportare?