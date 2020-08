Cosa succede al nostro corpo quando mangiamo troppo solo una volta?

Sarà capitato a tutti di fare delle grandi abbuffate. Numerose ricerche hanno esaminato gli effetti sulla salute a lungo termine dell'eccesso di calorie, che includono un maggiore accumulo di grasso, modifiche al nostro tessuto scheletrico e a quello tessuto adiposo. Cosa succede, invece, quando ci si abbuffa sporadicamente?

Esaminando un gruppo di 14 uomini sani tra i 22 e i 37 anni, dei ricercatori hanno chiesto loro di mangiare quanta più pizza possibile finché non si fossero sentiti sazi. Mangiando in media circa 1.500 calorie, poco meno di una pizza grande. Un altro giorno, invece, i ricercatori hanno chiesto loro di mangiare fino ad abbuffarsi, andando oltre la normale sensazione di pienezza.

Sorprendentemente sono riusciti a mangiare quasi il doppio - circa 3.000 calorie - anche se alcuni sono stati in grado di mangiare oltre le 4.800 calorie. Sono stati prelevati campioni di sangue a intervalli regolari per quattro ore dopo l'inizio del pasto per vedere la risposta del corpo: c'è stato solo un piccolo aumento dei livelli di zucchero nel sangue e di grassi nel sangue.

In queste persone, fisicamente attive e sane, il corpo è in grado di controllare lo zucchero e il grasso nel sangue dopo un pasto abbondante, lavorando un po' più del solito per controllare il metabolismo. Nello studio, gli esperti hanno visto che gli ormoni rilasciati dall'intestino e dal pancreas (inclusa l'insulina) hanno aiutato il corpo a regolare i livelli di zucchero nel sangue. Anche la frequenza cardiaca era elevata dopo il pasto, confermando che il corpo stava lavorando di più per tenere le cose sotto controllo.

I risultati affermano che un caso isolato di "abbuffata" non causa molti danni alla salute, anche se 24 ore di eccesso di cibo, ovviamente, sembrano avere un effetto. Insomma, uno sgarro occasionale non causa effetti a lungo termine, ma attenti a non esagerare. Ovviamente, l'attività fisica è essenziale per bruciare le calorie guadagnate.