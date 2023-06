Ecco cosa succede davvero quando un sottomarino implode

La recente tragedia del disastro del sottomarino Titan ha portato alla luce una domanda che molti si pongono: cosa succede esattamente quando un sottomarino implode? A differenza di un'esplosione, che comporta un rilascio rapido di energia, un'implosione si verifica quando una forza esterna schiaccia un oggetto che non è in grado di resistere.

Un'implosione si verifica quando un recipiente non è più in grado di gestire la pressione che lo circonda. Questo può accadere per diversi motivi. Nel caso di un sottomarino, immergersi oltre la profondità per cui è stato progettato può portare a un fallimento catastrofico dello scafo e a una conseguente implosione.

Se si prende un palloncino e si stringe, il palloncino non è abbastanza forte per gestire le forze che si esercitano su di esso, e di conseguenza scoppia. Un oggetto circondato da una pressione capace di distruggerlo diventerebbe un rottame - quasi - all'instante, talmente veloce da non capire cosa sia successo.

Nel caso del Titan, a causa delle forze coinvolte è molto probabile che l'implosione sia stata istantanea. La materia organica non è progettata per resistere a forze estreme, e con un cambiamento di pressione quasi istantaneo da una a centinaia di atmosfere, la morte è probabile che avvenga prima che il sistema nervoso centrale umano possa anche solo registrare che qualcosa è andato storto.

Mentre ci sforziamo di esplorare sempre più in profondità i mari e gli oceani del nostro pianeta, la comprensione di questi fenomeni diventa sempre più cruciale.