Cosa succede installando Windows 11 senza requisiti? Cosa dice Microsoft

Dopo l'arrivo sulla piazza dell'ultimo sistema operativo di Microsoft, a far discutere sono stati sicuramente i requisiti di Windows 11, a memoria tra i più stringenti nella storia dell'OS di Redmond.

Tuttavia, a suo tempo, anche Microsoft spiegò come bypassare il TPM 2.0, uno degli aspetti chiave per la sicurezza di Windows 11 e requisito fondamentale per l'installazione del sistema.

Già nell'ottobre del 2021, quindi, si sapeva come fare per ignorare questo controllo. Ma quali sono le conseguenze se si decide di percorrere questa strada?

Ebbene, l'azienda ha risposto anche a questo, spiegando che, dal momento che per bypassare il controllo è necessario modificare delle chiavi del registro di sistema, se si modificano questi valori "in modo non corretto usando l'editor del Registro di sistema o un altro metodo, potrebbero verificarsi problemi gravi. Questi problemi potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Microsoft non garantisce in alcun modo che i problemi potranno essere risolti. Qualsiasi modifica del Registro di sistema viene eseguita a rischio dell'utente".

Insomma, non solo si tratta di un'operazione leggermente avanzata, ma anche da condurre a proprio rischio e pericolo. Inoltre, la presenza del modulo TPM garantisce un livello di sicurezza e compatibilità superiore per l'utente, garantendo quindi l'esperienza minima di Windows 11 pensata dall'azienda.