Cosa succede se Musk compra Twitter? Emergono alcune informazioni

Adesso che l'accordo tra Twitter ed Elon Musk sembra farsi vicino, il mondo tech inizia a interrogarsi in merito a quali potrebbero essere i cambiamenti che verranno apportati al popolare social network da parte del noto imprenditore, se effettivamente l'acquisizione verrà portata a termine.

A tal proposito, un articolo su The Verge a firma David Pierce ha fatto emergere alcune informazioni in merito a quali sarebbero le intenzioni del CEO di SpaceX. Si fa riferimento in particolare alla presunta volontà di Musk di seguire la scia di WeChat, l'app di messaggistica del colosso Tencent. Infatti, quest'ultima, utilizzata da centinaia di milioni di utenti in Cina, include un po' di tutto.

Si è soliti fare riferimento a WeChat come a un'app "simile a WhatsApp", ma in realtà quest'ultima viene utilizzata un po' per "tutto", in quanto si potrebbe affermare che si tratti contemporaneamente di un'app di messaggistica, un browser Web e uno store delle app. Questo sarebbe a quanto pare anche ciò che intende Musk per l'app X, per sua stessa definizione "l'app per tutto".

Un altro servizio che Musk sembra apprezzare è Signal, da cui Twitter potrebbe "ereditare" crittografia end-to-end e struttura legata a un'organizzazione no profit gestita da una fondazione, cosa che in una visione come quella del CEO di SpaceX porterebbe il social a slegarsi per certi versi dalle logiche commerciali.

Altri aspetti che potrebbero condizionare "l'era Musk" di Twitter sono poi relativi alla creazione di economia per i Creator (tra pubblicità, video in almeno 1080p e aggiunta di un editor in-app, nonché monetizzazione) e alla questione dei pagamenti. Quest'ultima, che riprende ancora una volta la "visione WeChat", sembra essere particolarmente al centro delle ambizioni di Musk, che sarebbe interessato a puntare sulle commissioni (d'altronde, il successo iniziale di Musk deriva da PayPal).

Per il resto, in passato il CEO di SpaceX aveva lasciato intendere di voler rendere open source l'algoritmo di Twitter o in ogni caso di offrire una certa possibilità di scelta agli utenti in merito a cosa visualizzano nel feed. Il resto è ormai ben noto, dalla lotta ai bot alle rinnovate opzioni a pagamento di Twitter, passando per la libertà di parola.

Insomma, queste sono le principali questioni che Musk potrebbe affrontare, nel caso effettivamente l'acquisizione vada a buon fine. Tuttavia, chiaramente si sta facendo riferimento a un imprenditore atipico, quindi potrebbe accadere di tutto, ma risultava interessante approfondire quali sono le ipotesi emerse di recente, basate anche su dichiarazioni passate del CEO di SpaceX.