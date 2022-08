Cosa succede se non si aggiorna lo smartphone Android? Alcune possibilità

Nel corso degli anni vi sarà più volte capitato di affrontare l'argomento dell'importanza degli aggiornamenti su Smartphone; tuttavia, questo rimane un argomento molto dibattuto e frainteso. Ma cosa succede realmente se non aggiorniamo?

Sicuramente la caratteristica fondamentale di un major update riguarda le novità. Decidendo di saltare un aggiornamento di sistema, potreste perdervi qualche utile funzionalità esclusiva in arrivo proprio per il vostro smartphone, senza considerare eventuali ritocchi estetici che potrebbero rendere l'esperienza più comoda, intuitiva e appagante.

Oltre a questi aspetti "macroscopici", non bisogna sottovalutare tutta la sfera legata alla sicurezza. Infatti, con gli aggiornamenti periodici vengono distribuite anche le cosiddette "patch di sicurezza" che rendono il telefono più resistente alle vulnerabilità, ai malware e in generale agli accessi indesiderati.

Infine, un aspetto certo non meno importante riguarda i bugfix e i miglioramenti sulla stabilità di sistema. Da una parte troviamo problemi noti, con cui magari avete imparato a convivere e che con gli aggiornamenti potrebbero tranquillamente scomparire. Dall'altro lato, invece, il telefono potrebbe ricevere ottimizzazioni sostanziali in termini di affidabilità e velocità.

Strettamente correlato a quest'ultima parentesi è il possibile miglioramento della traduzione dell'interfaccia di sistema, che soprattutto nei modelli più recenti potrebbe presentare qualche incertezza o addirittura intere sezioni non tradotte.

Se siete pronti per mettere le mani sul vostro smartphone per una tirata a lucido, ecco come aggiornare il sistema operativo Android.