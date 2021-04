Cosa succede se non si paga il canone Rai? Ecco cosa si rischia

Il pagamento del Canone Rai è obbligatorio e stabilito dalla legge dedicata. Negli ultimi anni i Governi hanno incorporato la tassa sul possesso di apparecchi televisivi direttamente nella bolletta dell’energia elettrica, allo scopo di ridurre l’alta evasione. Ma cosa rischia chi non paga il canone?

I reati che possono essere contestati sono tanti, ma dobbiamo comunque precisare che, appunto, essendo incorporato direttamente nella bolletta dell’energia elettrica, è praticamente impossibile sottrarsi dal pagarlo. Tuttavia, potrebbe essere richiesta l’esenzione dal Canone Rai dichiarando di non essere in possesso di un TV.

In tal caso, a seguito di un accertamento della Guardia di Finanza, potrebbe essere contestato il reato penale di falso ideologico, in quanto la richiesta di esenzione avviene attraverso un’attestazione falsa che, appunto, attesta una cosa non vera.

Prevista anche una sanzione economica da 200 a 600 Euro, a cui si aggiunge ovviamente l’obbligo a pagare il Canone Rai arretrato, maggiorato di interessi. La legge stabilisce che per il Canone Rai il periodo di prescrizione sia di dieci anni.

Se non si pagano le sanzioni è prevista l’esecuzione forzata da parte dell’ufficiale giudiziario con annesso pignoramento di stipendio e risparmi. Dal momento che l’importo del canone rai è di soli 90 Euro, diremmo che non conviene esimersi dal pagarlo e violare la legge.