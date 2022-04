Cosa succede se non si ricarica la SIM? Ecco le conseguenze

Dopo aver scoperto come funziona la nuova tecnologia iSIM presentata da Qualcomm, abbandoniamo per un momento il futuro delle SIM per tornare al nostro presente con un problema che ci si ripresenta a cadenza mensile.

Cosa succede se non si ricarica la SIM, quindi? Tanto per cominciare, cerchiamo di comprendere cosa accade se una persona dimentica di ricaricare ma intende farlo a stretto giro.

I maggiori operatori nazionali, attualmente, hanno inserito nei loro piani tariffari su ricaricabile un costo in caso di credito esaurito alla scadenza mensile e in linea di massima il costo si aggira sui 0,99 euro entro il giorno successivo. Per questo motivo, occorre tenere in considerazione questo "sovrapprezzo" nel momento in cui si procede alla ricarica.

Oltre a questo, non ci sono particolari rischi o costi per l'utente. Infatti, su piano ricaricabile, l'offerta non si riattiva automaticamente in caso di credito esaurito e, per questo, non è possibile che più mensilità si accumulino. Se, quindi, decidiamo di ricaricare dopo diversi mesi in cui non si è provveduto a ricaricare, sarà sufficiente tenere in conto una sola mensilità per riattivare la propria promozione.

Se indugiamo per un lasso di tempo particolarmente lungo, per l'esattezza più di dodici mesi, la scheda verrà disattivata. Per i primi dodici mesi successivi a questo evento, la numerazione sarà recuperabile tramite una chiamata al servizio clienti per avviare la procedura di recupero del numero.

Come abbiamo visto, quindi, non ci sono particolari ripercussioni per l'utente in caso di dimenticanze più o meno prolungate.

Ricordiamo, a ogni modo, che ricaricare il cellulare nel tempo è diventato sempre più semplice. Oltre a potersi avvalere delle app del singolo operatore, ricordiamo che qualche anno fa è stato lanciato il servizio PayPal Carica, che consente di ricaricare direttamente tramite la piattaforma.