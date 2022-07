Ecco cosa succede realmente alle ossa degli astronauti: non è piacevole!

Fare l'astronauta comporta molti sacrifici e fra questi, possiamo includere la perdita della massa e della densità della propria struttura ossea. A dimostrarlo vi sono numerosi studi ed in particolare l'ultima ricerca condotta dall'Università canadese di Calgary.

Le ricerche precedenti avevano evidenziato che sostare molto tempo nello spazio, arriva a far perdere agli astronauti l' 1-2% della densità ossea per ben ogni mese trascorso in assenza di gravità. Lo studio condotto dall'Università canadese ha attenzionato i polsi e le caviglie di 17 astronauti prima, durante e dopo il lungo soggiorno nello spazio. I risultati sono alquanto allarmanti.

La perdita di densità ossea, infatti, sembrerebbe corrispondere a quella che una persona avrebbe registrato in decenni di vita trascorsi sul nostro pianeta. Nello specifico, per ben nove astronauti sottoposti alla ricerca, la densità tibiale neanche a distanza di un anno dal ritorno dallo spazio, era rientrata nei valori di partenza.

Inoltre, Steven Boyd direttore del del McCaig Institute for Bone and Joint Health ha sottolineato che la durata di permanenza in assenza di gravità è strettamente correlata al tempo "necessario" per ritornare alla "normalità". Di conseguenza, più si sta nello spazio e maggiori saranno i tempi di recupero per gli astronauti.

Si tratta di scoperte alquanto preoccupanti considerando anche i tempi di permanenza a volte molto lunghi per coloro che ad esempio viaggiano verso Marte. A tal proposito, era stato condotto uno studio nel 2020 che aveva per l'appunto dimostrato che un volo spaziale della durata di tre anni verso il pianeta rosso avrebbe condotto il 33% degli astronauti a rischio di osteoporosi.

Tuttavia, ad oggi, non è ancora del tutto definito se si tratti di un fenomeno destinato a raggiungere un certo limite per poi arrestarsi. Secondo Boyd è infatti, impensabile che le ossa possano arrivare completamente a "scomparire".

