Cosa succede se proviamo a friggere a gravità zero? Ecco la risposta

Vi siete mai chiesti se sia possibile friggere dei cibi in microgravità? Per quanto possa sembrare pericoloso, gli scienziati hanno deciso di sperimentare e scoprire come sarebbe cucinare con l'olio nello spazio. A quanto pare, la gravità potrebbe non essere così essenziale.

Friggere le pietanze è senz'altro uno dei metodi più deliziosi per cucinare, e l'essere umano lo ha utilizzato per secoli. L'olio o il grasso bollente sono perfetti per il trasferimento di calore uniforme, risultando in un prodotto gustoso sia all'interno che all'esterno (anche se non sempre salutare, se pensiamo a cosa succede se mangiamo tante patatine fritte).

Ma ciò che avviene quando friggiamo è molto più complicato di come appare. Nel caso della frittura a immersione delle patatine, ad esempio, le bolle si formano sul cibo, per poi galleggiare verso la superficie a causa della gravità terrestre; qualcosa che sicuramente non accadrebbe nello spazio.

Per fare chiarezza, gli scienziati hanno costruito una speciale friggitrice automatizzata, ed hanno poi eseguito due esperimenti a bordo di un volo parabolico dell'ESA, ove l'assenza di gravità è simulata grazie alle peculiari manovre aeree.

Questi test hanno dimostrato - con l'aiuto di telecamere ad alta velocità - che anche in microgravità le bolle si staccano dalla superficie delle patatine fritte senza problemi. Quindi sì, un giorno anche gli astronauti potranno gustare i cibi fritti nelle lunghe missioni spaziali (ad esempio verso Marte); sempre con le dovute precauzioni.

"Oltre alla nutrizione e al comfort, studiare il processo della frittura nello spazio potrebbe portare ad avanzamenti in diversi campi, dalla bollitura tradizionale alla produzione di idrogeno da energia solare in microgravità," ha concluso John Lioumbas, autore dello studio.

Rimanendo sulla Terra invece, ma è vero che le friggitrici ad aria sono davvero più salutari?