Ecco cosa succede quando l'acqua raggiunge il nucleo terrestre

Qualche decennio fa, mentre stavano studiando le profondità della Terra, alcuni scienziati hanno individuato un sottile strato geologico dalle proprietà inaspettate. L'origine di questa discontinuità, nota come strato E prime, è rimasta un mistero per molto tempo ma adesso alcuni ricercatori potrebbero aver trovato una spiegazione.

Secondo un nuovo studio, infatti, E prime sarebbe il risultato dell’infiltrazione dell’acqua proveniente dalla superficie, spinta in profondità per miliardi di anni dal lento movimento delle placche tettoniche.

Una volta raggiunto il confine tra nucleo e mantello, a circa 3000 chilometri di profondità, quest'acqua innesca una reazione chimica capace di alterare la struttura del nucleo esterno, generando uno strato che avvolge come una pellicola il cuore di ferro fuso del nostro pianeta.

Eseguendo esperimenti in condizioni di altissima pressione, gli autori dello studio hanno dimostrato che l’interazione tra l’acqua e il ferro fuso è in grado di generare uno strato povero di silicio, ricco di idrogeno e con velocità sismiche ridotte, in linea con le caratteristiche anomale mappate dai sismologi.

Questa scoperta rivoluziona la nostra comprensione dei processi interni della Terra, suggerendo che il ciclo dell'acqua potrebbe essere più complesso di quanto pensavamo.

"Per anni si è creduto che lo scambio di materiale tra il nucleo e il mantello della Terra fosse minimo" affermano gli autori, "Tuttavia, i nostri recenti esperimenti ad alta pressione rivelano una storia diversa”.