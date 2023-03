Ecco cosa succede quando uno degli animali più tossici sulla Terra morde una persona

Le cose più estreme succedono sempre in Australia. Proprio ieri vi abbiamo raccontato della donna caduta sopra la pianta più pericolosa del mondo, mentre oggi vi raccontiamo della donna morsa più volte da un polpo dagli anelli blu (uno degli animali più tossici del mondo) sopravvissuta per raccontare la sua traumatica esperienza.

La specie "polpi dagli anelli blu" è composta da quattro esemplari e tutti sono abbastanza minuti da poter stare sul palmo di una mano. Queste creature hanno dei caratteristici anelli blu che contengono tetrodotossina, ovvero una potente neurotossina che può paralizzare e uccidere gli esseri umani anche a piccole dosi.

Il 16 marzo, una donna è stata morsa due volte sull'addome da una specie sconosciuta di polpo dagli anelli blu su una spiaggia vicino a Sydney nel Nuovo Galles del Sud, in Australia. Dopo aver raccolto una conchiglia su una spiaggia, il minuscolo cefalopode è caduto proprio da questo contenitore naturale ed è atterrato sul suo stomaco.

La tetrodotossina impedisce ai nervi di inviare segnali ai muscoli bloccando i canali ionici del sodio. Ciò provoca un rapido indebolimento e paralisi dei muscoli, compresi quelli delle vie respiratorie, che possono portare all'arresto respiratorio e alla morte. Non esiste un antidoto e tutto ciò che possono fare gli operatori sanitari è fornire cure di supporto o utilizzare un ventilatore se i pazienti non sono in grado di respirare da soli.

Nonostante siano così tossici, i polpi dagli anelli blu hanno causato solo tre morti confermate, ma i feriti sono molti di più! Fortunatamente la protagonista della nostra storia, anche grazie al servizio tempestivo da parte dei medici, è sopravvissuta.

