Ecco cosa succede quando si cucinano dei biscotti nello spazio

Insieme ad alcuni topi super-muscolosi, dalla Stazione Spaziale Internazionale a bordo di una capsula SpaceX Dragon sono tornati recentemente alcuni biscotti al cioccolato. Adesso, abbiamo ufficialmente i dati di questo esperimento.

Anche nello spazio, senza gravità, gli odori viaggiano attraverso le singole molecole aromatiche. Nell'ambiente di microgravità a bordo della stazione spaziale, queste molecole viaggiano in qualunque direzione vengano spostate. Mentre sulla Terra, le molecole si muovono in tutte le direzioni a causa di collisioni casuali con l'aria.

Nonostante la fatica della preparazione, gli astronauti non hanno potuto assaggiare i biscotti. "Sono necessari ulteriori test prima che qualsiasi alimento possa essere considerato ufficialmente commestibile", afferma un rappresentante a Space.com. Sulla Terra, un biscotto prodotto con questo impasto impiega circa 16-18 minuti per cuocere in un forno a convezione a 150 gradi Celsius.

A bordo della stazione orbitante, però, ci ha messo molto di più: dopo 25 minuti di cottura il primo biscotto era poco cotto; mentre il secondo tentativo ha iniziato a sprigionare il suo classico aroma dopo ben 75 minuti di cottura; il risultato migliore (e più vicino a quello del nostro pianeta) è stato dato dal quarto e dal quinto biscotto, che sono stati in forno rispettivamente per 120 e 130 minuti. Stranamente, il risultato finale è stato molto simile a quello della Terra.

I biscotti saranno sottoposti a ulteriori test, così da aumentare la nostra comprensione della cottura del cibo attraverso condizioni di microgravità. Tutto questo per rendere le future missioni con equipaggio più confortevoli, secondo quanto affermato dalla dichiarazione.