Cosa succede quando un drone ti colpisce in faccia?

La ASSURE ha condotto per 18 mesi una ricerca con lo scopo di accertare il livello di rischio della maggior parte dei droni attualmente in vendita al grande pubblico. In altre parole, hanno cercato di capire se è possibile rimanere stecchiti dopo esser stati colpiti da un drone.

Si tratta del primo studio di questo tipo condotto utilizzando un metodo scientifico. "Uno dei più grandi pregiudizi è che i droni siano solidi come una roccia", ha raccontato David Arteburn dell'ASSURE. "La gente crede che se ti colpisce in faccia un drone è come se lo avesse fatto una roccia, e quindi farà anche male come quando ti colpisce una roccia".

In realtà i ricercatori hanno confermato che la maggior parte dei droni attualmente in commercio tendono ad assorbire una buona parte dell'energia scaturita dall'impatto, soprattutto perché, a differenza di una roccia, sono estremamente flessibili.

La ASSURE ha condotto 512 impact test, utilizzando 16 diversi modelli di drone attualmente in vendita al grande pubblico — di quelli che non richiedono una licenza o un patentino di nessun genere. Trai modelli testati diversi dei principali best-seller tra cui il DJI’s Phantom e il Mavic Pro.

Per simulare gli effetti della collisione su un essere umano, sono stati utilizzati gli stessi manichini impiegati per i test sulla sicurezza delle auto. Sebbene, per stessa ammissione dei ricercatori, le variabili in gioco siano troppo complesse per pensare di avere una fotografia in grado di coprire ogni possibile scenario, i loro risultati sono incoraggianti.

Nella stragrande maggioranza delle simulazioni i manichini riportavano ferite di diversa gravità, ma sempre equiparabili a comuni escoriazioni. Solamente uno degli incidenti ha portato a quelle che si può considerare un infortunio grave, con il manichino che ha registrato quello che equivarrebbe ad un danno grave ad un occhio.

Secondo i ricercatori è davvero improbabile che l'impatto di un drone in volo contro un uomo possa essere letale.