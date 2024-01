Cosa succede quando due o più virus attaccano il corpo umano?

È possibile contrarre più virus contemporaneamente? E, in tal caso, quali sarebbero le conseguenze? La risposta, purtroppo, è sì: è possibile essere infettati da più di un virus alla volta. Tuttavia, la nostra comprensione di come questi virus interagiscano tra loro è ancora limitata.

Uno studio del 2019 condotto in Scozia ha analizzato i casi di malattie respiratorie tra il 2005 e il 2013, scoprendo che l'11% dei pazienti che avevano almeno un virus ne aveva anche un altro, con alcuni individui sfortunati che ne ospitavano fino a cinque contemporaneamente.

Se si contrae più di un virus alla volta, è possibile che i sintomi di uno possano aggravare quelli dell'altro, peggiorando la condizione generale, ma non è sempre così. Studi su co-infezioni più gravi, come quelle tra HIV e epatite C, mostrano che la co-infezione può peggiorare, migliorare o non avere alcun impatto sul decorso della malattia.

Il risultato dipende dai virus coinvolti. Ad esempio, la co-infezione con HIV e il virus dell'epatite C può portare a un esito peggiore. Una doppia infezione con l'influenza A e B, invece, non sembra peggiorare i sintomi. Lo stesso probabilmente vale per il comune raffreddore: avere due raffreddori contemporaneamente potrebbe non far sentire peggio di quanto ci si sentirebbe con uno solo (in tal caso, i rimedi della nonna funzionano sempre!).

A volte, i virus possono bloccarsi a vicenda in un fenomeno noto come interferenza virale. Questo è ciò che, secondo alcuni esperti, è probabilmente accaduto durante la pandemia: il COVID-19 potrebbe aver preso il sopravvento su influenza e RSV, bloccandoli efficacemente. Ad esempio, nell'autunno del 2009, durante la pandemia di influenza suina, il rinovirus, responsabile del comune raffreddore, ha iniziato a dominare in alcune parti dell'Europa, prima che l'influenza suina tornasse a prevalere.

Quell'anno, la pandemia ha ritardato l'inizio del RSV di fino a due mesi e mezzo. L'interferenza virale può sorgere in vari modi. Ad esempio, virus diversi possono prendere di mira gli stessi recettori sulle cellule ospiti, il che significa che il primo a guadagnare l'accesso può impedire ad altri virus di "accedere". Non solo: i virus possono anche competere per le risorse una volta all'interno delle cellule ospiti, risultando in una situazione di "sopravvivenza del più adatto".

A proposito, sapete che molti di noi trasportano un virus che nessuno conosce ma è molto importante?