Sono tante le domande che non conosciamo, a cui non pensiamo abbastanza o, semplicemente, che sono talmente assurde che difficilmente vengono pensate. Fortunatamente a questo problema intervengono gli utenti del web, che decidono di effettuare degli esperimenti atti ad attirare la nostra curiosità e rispondere a quesiti non richiesti.

Uno Youtuber ha recentemente fatto una domanda: cosa succede quando un'incudine da 50 kg viene messa in una vasca di mercurio? Bene, la risposta la potrete trovare nel video che abbiamo allegato qui sopra, ma detto semplicemente: galleggia. Ebbene sì, potrebbe sembrare di "cartapesta" ma vi assicuriamo che quella del video è una vera incudine fatta in ferro.

Il motivo per cui ciò accade è che il mercurio è molto più denso del ferro. A temperatura ambiente e pressione standard, un centimetro cubo di mercurio pesa 13,5 grammi; quasi il doppio dei 7,87 grammi per centimetro cubo del ferro. Il protagonista del video, Cody Don Reeder, sottolinea che galleggia meglio del legno sull'acqua.

Il mercurio è così denso che anche elementi come piombo, argento e rame potrebbero galleggiare sopra di esso. Così come potrete anche osservare (e sentire) nel filmato, quando viene colpito il pezzo di ferro galleggiante nel mercurio (che ricordiamo essere un metallo tossico) il rumore risultante sarà differente del normale.

