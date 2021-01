Ecco cosa succede quando la luce di una supernova viene trasformata in musica

Grazie a un nuovo programma di "sonificazione dei dati" della NASA, è possibile ascoltare la melodia di una supernova convertendo i dati in suoni provenienti da strumenti terrestri. In poche parole, prendendo delle immagini di questi eventi, i ricercatori hanno tradotto diverse frequenze di luce in diverse altezze di suono.

Così, prendendo come esempio la nebulosa del Granchio, gli scienziati dell'agenzia spaziale americana hanno convertito la luce a raggi X (blu e bianca) ed è stata rappresentata da strumenti in ottone; la luce ottica (viola) è suonata da strumenti a corda; e la luce infrarossa (rosa) è rappresentata da strumenti a fiato.

Ovviamente, i suoni convergono tutti vicino al centro della nebulosa, dove una pulsar emette gas e radiazioni in tutte le direzioni. La NASA ha pubblicato poi altri due video. Il primo mostra la sonificazione di due ammassi di galassie che si scontrano lentamente l'uno con l'altro, a circa 3,7 miliardi di anni luce dalla Terra.

Mentre l'ultimo un'esplosione chiamata Supernova 1987A. In questo caso, il metodo adottato è differente, poiché si osserva uno speciale time-lapse a suon di musica; più l'alone diventa luminoso, più alte e forti sono le altezze. Potrete trovare tutti i video in calce alla notizie. Video "musicali" di questo tipo non sono certamente nuovi. Qui potrete ascoltare l'inquietante melodia che si verifica quando una tempesta solare colpisce la Terra oppure le sonificazioni della Via Lattea.