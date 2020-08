Cosa succede quando Mentos e 10.000 litri di Cola si incontrano? La risposta

Lo abbiamo fatto tutti (o guardato) almeno una volta: mettere delle Mentos all'interno di una bottiglia di Coca Cola. La reazione la conosciamo tutti molto bene, ma negli anni c'è qualcuno che è andato sempre oltre... come questo Youtuber che in nome della scienza e, sopratutto, del divertimento ha creato una fontana di Cola da 10.000 litri.

L'esperimento - condotto dal popolare blogger russo Maxim Monakhov conosciuto come Mimax - è costato ben 9.000 dollari. Tuttavia, non ha utilizzato delle Mentos per far scatenare la reazione, ma del lievito chimico contenente del bicarbonato di sodio (poiché molto più economico). La reazione chimica che viene innescata è notevolmente diversa da quella creata dalle Mentos, ma in quantità simili il risultato estetico è sostanzialmente lo stesso.

L'impresa ha fatto schizzare il contatore delle visualizzazioni del video a sei milioni. Un risultato che ha ripagato anni di pianificazioni, così com'è ha affermato Monakhov: "Sì, sembrerebbe una cosa così assurda e inutile - ma per me significa molto", afferma Maxim. "Tutta la mia carriera è incentrata su questo."

Dopo aver riempito una vasca su misura, riempita fino all'orlo con la popolare bevanda analcolica, è stato versato del lievito chimico, scatenando una reazione incredibile. Quando le due sostanze si combinano, l'idrogeno dell'acido reagisce con il carbonato e produce il composto idrogenocarbonato, che si scompone immediatamente in CO2 e acqua. L'improvvisa comparsa di CO2 spinge l'acqua fuori dalla vasca pressurizzata e crea un'eruzione vulcanica di Cola. La reazione non crea nuova CO2, ma rilascia solo quella che è già contenuta nella bevanda analcolica... ben 10.000 litri di Coca Cola.

Qualcuno ha fatto lo stesso esperimento (ma molto più in piccolo) in cima a una montagna: ecco cos'è successo.