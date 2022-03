Ecco cosa succede quando l'ormone dell'amore viene dato a dei leoni

L'ossitocina è importante per il nostro corpo ed è presente in tutti i mammiferi. È universalmente conosciuto come "ormone dell'amore" perché, oltre ad essere fondamentale durante il travaglio, il parto e nell'allattamento, è un elemento chiave nelle interazioni sociali e nelle reazioni sentimentali. Cosa succede, tuttavia, se dato a dei leoni?

Questi felini hanno la tendenza a diventare aggressivi quando in cattività vengono messi insieme ad altri leoni, ma l'esposizione all'ossitocina è stata in grado di rendere gli incontri di questi mammiferi un po' meno letali e pericolosi. I ricercatori hanno spruzzato l'ormone direttamente nel naso delle creature, dopo averle attirate con un grosso pezzo di carne.

"Spruzzando l'ossitocina direttamente nel naso, sappiamo che può viaggiare lungo il nervo trigemino e il nervo olfattivo fino al cervello", ha dichiarato la prima autrice dello studio, Jessica Burkhart, in una dichiarazione. "Altrimenti la barriera ematoencefalica potrebbe filtrarla". I 23 leoni che hanno subito il trattamento hanno mostrato fin da subito più tolleranza e meno aggressività nei confronti dei loro simili.

Per testare l'efficacia del farmaco e misurare l'entità della loro tolleranza, i ricercatori hanno lanciato all'interno del recinto una palla con cui giocare. I leoni senza ossitocina hanno mantenuto una distanza di circa 7 metri giocando tra loro, mentre i leoni con ossitocina si trovano a una distanza di 3,5 metri l'uno dall'altro.

Questa tolleranza e tranquillità, però, è svanita in presenza di cibo; i leoni, infatti, attaccavano chi si avvicinava troppo alla loro carne. Trovare un modo per impedire che queste creature in cattività si azzuffino tra di loro è importante perché così i ricercatori possono metterli all'interno dei recinti e garantire la loro sopravvivenza. A proposito, vi siete mai chiesti perché i leoni hanno la criniera?