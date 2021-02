Ecco cosa succede quando ai pesci viene dato del Prozac

I farmaci che usa l'uomo possono penetrare nei sistemi idrici attraverso l'urina e le feci trattate negli impianti di trattamento delle acque reflue. La presenza o meno di questi farmaci, infatti, raramente viene controllata. Uno dei contaminanti più diffuso è il farmaco antidepressivo più famoso: il Prozac, genericamente noto come fluoxetina.

Il farmaco in questione fa parte degli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) e, oltre ad essere usato per la depressione, viene prescritto anche per altre condizioni come il disturbo ossessivo-compulsivo e la bulimia. Cosa succede quando questo contaminante arriva in acqua e finisce nei pesci? Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Proceeding of the Royal Society B: Biological Sciences ci dà la risposta.

La fluoxetina può alterare drasticamente la resilienza delle popolazioni ittiche alterando il loro comportamento e individualismo. Questi cambiamenti possono rendere i pesci più vulnerabili alle minacce nel loro ambiente. I ricercatori, nel dettaglio, hanno catturato 3.600 pesci guppy (Poecilia reticulata) da un torrente locale nel nord-est dell'Australia e hanno allevato loro e la loro prole per 2 anni in vasche d'acqua dolce.

Successivamente i pesci sono stati divisi in tre sottogruppi: un gruppo è stato ospitato in acqua dolce normale; un altro gruppo è stato ospitato in acqua che conteneva livelli di fluoxetina comunemente osservati in natura; mentre l'ultimo insieme è stato ospitato in acque che contenevano livelli più alti di fluoxetina.

Ovviamente, i risultati migliori sono stati dati dai pesci non esposti al farmaco, poiché il loro comportamento cambiava nel tempo. Quelli esposti alla fluoxetina, invece, hanno avuto variazioni molto limitate nel loro comportamento, agendo tutti allo stesso modo anche a livelli relativamente bassi di esposizione. Fondamentalmente diventano "zombie".

Detto questo, vogliamo sottolineare che gli antidepressivi non sono il male poiché salvano molte vite umane ogni anno. Sta alle autorità competenti, quindi, agire nel modo migliore per tutti, tenendo in considerazione anche l'impatto ambientale.