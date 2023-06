Cosa succede quando uno smartphone va in riparazione? Lo mostra Samsung

Lo scorso anno, Samsung ha svelato la "modalità riparazione" per i suoi smartphone, che permette agli utenti di tenere al sicuro i propri dati sul device anche durante le riparazioni più invasive da parte dei tecnici dell'azienda coreana. Ma come si ripara uno smartphone Samsung? Il colosso di Suwon ce lo mostra con un video.

Potete dare un'occhiata al video in cima a questa notizia o su YouTube. Il video ci spiega che esistono essenzialmente due modalità di riparazioni per gli smartphone Samsung, ovvero quella walk-in e quella mail-in. La modalità walk-in consiste nel portare fisicamente il proprio device sudcoreano presso un centro di assistenza Samsung o un rivenditore convenzionato. La modalità mail-in, invece, permette di inviare lo smartphone direttamente per posta al servizio riparazioni dell'azienda.

Il vantaggio dell'operazione walk-in è che essa viene eseguita interamente sul posto, da un tecnico Samsung certificato e con parti certificate a loro volta dalla compagnia di Suwon. Il tecnico può dunque occuparsi della vostra riparazione in tempo reale, ottenendo il vostro feedback sul funzionamento dello smartphone.

Con l'operazione mail-in, invece, gli smartphone vengono rispediti alla linea di assemblaggio. Qui, essi ricevono un controllo qualità preventivo, con il quale i tecnici dell'azienda cercano di capire la condizione del device e quali problemi abbia. Fatto ciò, esso viene disassemblato e riparato, sostituendo le parti guaste o rotte.

Fatto ciò, il vostro smartphone viene riassemblato sempre dai tecnici di Samsung e inviato a casa vostra, non prima di aver effettuato una serie di test per il suo corretto funzionamento. Comodo, no? Se invece preferite un'opzione ancora più diretta, in alcuni Paesi del mondo potere richiedere un servizio di riparazioni smartphone a casa: in questo caso, un furgoncino con tanto di tecnico specializzato arriverà direttamente a casa vostra e sistemerà ogni guasto del vostro device.