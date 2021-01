Ecco cosa succede quando si starnutisce con gli occhi aperti

Le nostre abitudini, i nostri modi di fare e spesso anche la cultura popolare, ci fanno credere cose che, in realtà, sono molto lontane dalla verità. No, starnutire con gli occhi aperti non ci fa uscire fuori dalle orbite i nostri bulbi oculari. Cosa succede allora?

Gli esseri umani chiudono gli occhi prima di starnutire a causa di un riflesso autonomo ma, come dimostrano molti video su Youtube, in realtà è possibile starnutire con gli occhi aperti. "Il fatto che sia possibile starnutire con gli occhi aperti suggerisce che non obbligatorio chiuderli", ha spiegato in un comunicato stampa David Huston, dell'A&M College of Medicine di Houston.

"Il corpo lavora per liberare le sue vie aeree starnutendo quando rileva particelle irritanti nel naso", continua l'esperto. "Chiudendo automaticamente le palpebre quando si verifica uno starnuto, è possibile impedire potenzialmente l'ingresso di più sostanze irritanti e aggravare gli occhi". Ecco, perché, si chiudono gli occhi poco prima dell'atto.

Gli spazi d'aria nel naso e nella gola, inoltre, non sono collegati ai nostri occhi, e fisicamente uno starnuto non potrebbe recare alcun danno alla nostra vista. Se questo fosse possibile, invece, "tenere gli occhi chiusi non impedirebbe ai nostri bulbi di schizzare via", ha dichiarato alla NBC il dottor Robert Naclerio, professore di chirurgia e capo sezione di otorinolaringoiatria dell'Università di Chicago. "Non è che i muscoli siano abbastanza forti".

Perché, allora, gira questa voce? L'origine della leggenda sembra risalire a uno storia pubblicata il 30 aprile 1882 sul New York Times. Si raccontava che una donna - dopo aver fatto diversi starnuti di fila - ha visto il suo bulbo oculare penzolare improvvisamente. Tuttavia, dopo quell'episodio, i medici non hanno mai incontrato un caso del genere (e di casi davvero strani ne vengono studiati ogni giorno), motivo per credere della non veridicità della storia.