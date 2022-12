Ecco cosa succede quando un tappo di plastica colpisce l'alluminio nello spazio

Come se il problema ambientale sul nostro pianeta non fosse già abbastanza, la NASA ci tiene a farci sapere che ci sono 27.000 pezzi di spazzatura spaziale di variabile lunghezza, che galleggiano nello spazio. Secondo l’Agenzia, questo valore crescerà in modo esponenziale con la “colonizzazione” della low-Earth orbit (LEO).

Se pensate che questo sia un dilemma di poco conto, vi sbagliate di grosso: mentre noi lottiamo ogni giorno contro il riscaldamento globale, la Stazione spaziale internazionale (ISS) e altri satelliti devono navigare in una “marea” di detriti spaziali. Le strutture create dall’uomo sono costantemente a rischio perché non si sa quando e quale materiale potrebbe imbattersi sulla loro traiettoria.

Per rendere noto questo problema, Neil DeGrease Tyson, un astrofisico, ha pubblicato (il contenuto non è più disponibile) su Twitter l’immagine di un blocco di alluminio, di notevole larghezza, che viene sfondato da un piccolissimo pezzo di spazzatura spaziale volante, dal peso di 14 grammi circa. Come mai è avvenuta questa reazione?

Tyson spiega che la causa è dovuta alla velocità dell’oggetto, infatti viaggiava a 24.000 km/h, molte volte più veloce di un proiettile.

Secondo quanto riportato da Big Think, l’immagine è stata originariamente pubblicata su Reddit da un ingegnere, per dimostrare i danni causati da piccoli oggetti che viaggiano nello spazio. Il CEO di SpaceX, Elon Musk, ha reagito al tweet di Tyson affermando che questo pericolo è il principale motivo per cui le capsule SpaceX Dragon sono dotate di scudi.