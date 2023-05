Cosa accadrebbe se un ragno vedova nera dovesse morderti?

Se c'è un aracnide estremamente temuto, questo è senza alcun dubbio il ragno vedova nera. Il motivo è semplice e lecito: con una potenza 15 volte quella del veleno del serpente a sonagli, il suo morso potrebbe farvi passare un brutto quarto d'ora, ma c'è qualcosa da sapere riguardo alla creatura: non sempre un morso rilascia il veleno.

Un po' come quello di scorpione che è il liquido più prezioso al mondo, il ragno sa che preparare il veleno è un'attività esosa in termini di energia. In quanto tale, non mordono e avvelenano tutto ciò che li infastidisce e non rilasciano la stessa quantità di veleno quando lo usano. È molto probabile che una vedova nera usi il veleno solo se dovesse sentirsi a rischio di morte.

Se dovessero mordere qualcuno, nonostante il loro veleno contenga sette proteine ​​con attività neurotossica - quasi sempre fatale per lo sfortunato insetto - si rivela solo occasionalmente fatale per gli esseri umani. La tossina più importante nel veleno della vedova nera è l'alfa-latrotossina, che si lega irreversibilmente ai recettori proteici innescando un rilascio di neurotrasmettitori.

I sintomi del morso della vedova nera possono variare e vanno dal non sentire quasi nulla, a un leggero dolore, a una sindrome abbastanza specifica chiamata "latrodectismo". Quest'ultima è una condizione che crea dolore muscolare generalizzato e crampi che spesso peggiorano nell'addome. Non solo: in questo caso il dolore tende a peggiore e crea un battito cardiaco accelerato e un aumento della pressione sanguigna (lo sa bene la donna che ha provato a sballarsi con del veleno di ragno).

Un'analisi di 23.409 esposizioni al veleno della vedova nera ha rilevato che solo l'1,4% ha subito effetti potenzialmente letali ma ovviamente è importantissimo agire in fretta all'ospedale più vicino.