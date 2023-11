Cosa succede se rimani senza social per 7 giorni? Non ci crederai mai!

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista internazionale Plos ONE, tenta di indagare un ambito decisamente attuale: l’utilizzo dei social network. In particolare, cosa succede con una settimana di "astinenza totale"? I risultati hanno sorpreso anche i ricercatori stessi.

Dopo aver visto perché scattiamo tanti selfie, questa volta ci troviamo precisamente nel Regno Unito, dove un team di psicologi dell'Università di Durham ha chiesto a 51 studenti con età compresa tra i 18 e i 25 anni, di astenersi dall’utilizzo dei social network per una settimana intera.

L’obiettivo principale dei ricercatori, risiedeva nell’individuare sintomatologie tipiche della crisi di astinenza da sostanze ad esempio. Inoltre, volevano anche verificare e in qualche modo individuare i benefici portati all’umore dei soggetti. I risultati appaiono decisamente contrastanti e per certi versi, sorprendenti.

I ragazzi infatti, non hanno sviluppato in alcun modo comportamenti e reazioni simili a chi soffre di crisi di astinenza vera e propria. Ciò che invece è stato osservato, è una riduzione del cattivo umore presente, anche se non vi sono stati innalzamenti nel tono dell’umore generale. Ma come mai si sono verificati simili scenari?

Sicuramente una spiegazione sul mancato cambiamento positivo nel tono dell’umore ci viene dalla ridotta possibilità di ottenere like o di acquisire nuovi followers durante l’intera settimana di sperimentazione. Inoltre, la mancata crisi di astinenza potrebbe essere attribuibile al fatto che è stato ugualmente consentito l’utilizzo di cellulari, escludendo esclusivamente la "componente social", rendendo necessari ulteriori studi in futuro.

D’altro canto, nonostante addirittura l'86,5% dei ragazzi sia ricascato nell'utilizzo dei social almeno una volta nell'arco di una settimana, la maggior parte di questi sono stati in grado di ridurre drasticamente il loro utilizzo.

È importante infatti sottolineare che anche dopo la settimana di pausa, non si è verificato alcun effetto rebound, ovvero quel fenomeno per cui si tende a compensare una mancanza, aumentando considerevolmente l’utilizzo "dell’oggetto" mancante. Secondo i ricercatori dunque, non si può parlare propriamente di ricaduta.

Viviamo oramai in un epoca in cui i social network costituiscono realmente un modo di comunicare "alternativo", fin troppo radicato all’interno dell’intera società.

Considerando anche TikTok una fonte di disinformazione totale, tali risultati però, potrebbero ugualmente essere fondamentali nello sviluppo di ulteriori terapie per contrastare la dipendenza dai social e non solo.