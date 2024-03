Cosa succede agli schizzi di sangue nello spazio? È piuttosto macabro

Un recente studio pubblicato sulla rivista Forensic Science International: Reports, tenta di dimostrare cosa potrebbe accadere a degli schizzi di sangue in assenza di gravità.

Per ovvi motivi di praticità, il team ha eseguito l'esperimento a bordo dell'aereo parabolico Boeing 727 modificato della Zero Gravity Corporation. Grazie al suo peculiare movimento (vola ripetutamente su e giù), è in grado di fornire le condizioni di caduta libera per un breve periodo di tempo.

I ricercatori hanno quindi adoperato una miscela composta al 40% di glicerina e al 60% di colorante alimentare, al fine di simulare il sangue vero e proprio. Il composto ha la stessa densità del sangue umano e quando viene rilasciato crea macchie simili al sangue vero. Nella microgravità, il team ha però riscontrato una grande differenza rispetto a ciò che si vede sulla Terra.

"Con la mancanza di influenza gravitazionale, la tensione superficiale e la coesione delle goccioline di sangue vengono amplificate. Ciò significa che il sangue nello spazio ha una maggiore tendenza ad aderire alle superfici finché una forza maggiore non ne provoca il distacco. Ciò significa che le gocce di sangue mostrano un tasso di diffusione più lento e, quindi, hanno forme e dimensioni che non si rifletterebbero sulla Terra", ha dichiarato il coautore dello studio Graham Williams, dell’Università di Hull.

Si tratta in realtà del primo studio sul comportamento del sangue durante il volo libero, con un approccio che come vi abbiamo riportato pochi giorni fa, è stato soprannominato "scienza astroforense". Le implicazioni di una simile scoperta? Decisamente notevoli.

"Lo studio dei modelli delle macchie di sangue può fornire preziose informazioni ricostruttive su un crimine o un incidente. Tuttavia, si sa poco su come si comporta il sangue liquido in un ambiente a gravità alterata. Questa è un’area di studio che, sebbene nuova, ha implicazioni per le indagini forensi nello spazio", ha aggiunto l’autore principale Zack Kowalske.

Non si è verificato alcun crimine nello spazio e questa volta il telescopio James Webb non può aiutarci. Tuttavia, le applicazioni di questo studio non riguardano solo i crimini veri e propri, ma verranno utilizzate per la prima volta nella ricostruzione degli incidenti spaziali o nell’analisi dei guasti che potrebbero verificarsi.

