Cosa succede se un telefono è brandizzato? Scopriamo i pro e i contro di questi smartphone

Una pratica meno diffusa che in passato ma che ancora persiste nel settore della telefonia, è quella della brandizzazione degli smartphone, ovvero una personalizzazione del software da parte di un operatore di telefonia mobile sui terminali in vendita presso i propri canali.

Ma vediamo insieme cosa comporta per i nostri terminali, a oggi, questa particolare condizione.

Un tempo la brandizzazione dei cellulari comportava anche la limitazione all'utilizzo di SIM di altri operatori sul proprio telefono. Oggi per fortuna questa limitazione è caduta in disuso, ma non si può dire lo stesso per la personalizzazione, che porta inevitabilmente dei pro e dei contro, da valutare attentamente prima di effettuare una scelta.

Un telefono no-brand ci permette di ottenere l'esperienza utente che il produttore dello smartphone ha pensato per noi, con le tradizionali personalizzazioni all'interfaccia utente, software proprietario oppure in alcuni casi un sistema operativo pulito, simile a quanto potremmo vedere su un dispositivo della serie Pixel come il Google Pixel 4a, del quale abbiamo parlato nella nostra recensione.

Scegliere invece un terminale brandizzato, oggi comporta uno svantaggio non trascurabile, ovvero quello di dipendere direttamente dall'operatore per quanto riguarda il rilascio degli aggiornamenti del sistema operativo Android.

Che l'operatore decida di preinstallare applicazioni proprietarie o software partner, oppure di modificare l'animazione di accensione con una grafica proprietaria, o ancora più semplicemente lo sfondo, questo genere di modifiche comporterà inevitabilmente una variazione sul software di sistema. Che siano più o meno invadenti quindi, tutte le modifiche apportate renderanno il nostro dispositivo vincolato alle tempistiche dell'operatore stesso per il rilascio degli aggiornamenti. Di fondamentale importanza sottolineare come questo non comprometta il corretto funzionamento del dispositivo, ma ne ritarda inevitabilmente il processo di ottimizzazione e rinnovamento pensati dal produttore.

Una volta ricevuto un aggiornamento però, è bene sottolineare che le azioni da intraprendere per poterlo installare sono le stesse di qualunque altro terminale, anche no-brand. A tal proposito, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida dedicata.

Esistono anche dei vantaggi quando si decide di optare per un terminale brandizzato. Questi dispositivi infatti vengono spesso venduti con piani estremamente convenienti, soprattutto quando si decide di acquistarli sottoscrivendo un piano in abbonamento con pagamento rateale. Alcuni operatori propongono smartphone anche recentissimi a un prezzo complessivo inferiore rispetto a quello di listino, rendendoli di fatto dei best-buy. In questo caso l'altra faccia della medaglia però consiste proprio nel vincolo contrattuale che, nella maggior parte dei casi, è di 30 mesi.

Entrare in possesso di un device brandizzato però può accadere anche in maniera del tutto o quasi accidentale. Alcuni negozi di elettronica partner di operatori mobili spesso vendono anche terminali brandizzati con pagamento in soluzione unica. Perciò, sebbene le differenze rispetto a un device no-brand siano poche e a volte anche trascurabili, è importante essere consapevoli dell'acquisto che si sta effettuando.