Cosa succede se teniamo gli occhi aperti quando starnutiamo?

C'è una leggenda metropolitana che dice che, se dovessimo tenere gli occhi aperti durante uno starnuto, quest'ultimi potrebbero uscire fuori dalle orbite. Proprio per questo motivo oggi ve ne vogliamo parlare: è davvero così?

Nonostante chiudere gli occhi faccia parte di un riflesso autonomo, è possibile starnutire con gli occhi aperti. Se fosse il contrario, infatti, ci sarebbero dei casi all'interno della letteratura medica che potrebbero indicare il "pericolo" di starnutire con gli occhi aperti, ma ad oggi non sembrano esserci casi del genere (al contrario di quelli che lo fanno dopo il caffè).

Gli spazi aerei nel naso e nella gola non sono collegati agli occhi, il che significa che uno starnuto non può in alcun modo creare una pressione tale da far uscire i nostri bulbi dalle orbite. Se non c'è alcun documento medico che afferma ciò, da dove deriva la leggenda? Come tutte le storie di fantasia sembra esserci un'origine.

L'inizio di questo mito sembra essere una storia pubblicata il 30 aprile 1882 sul New York Times. Quest'ultima affermava che, mentre guidava un tram, una donna "venne colta da un improvviso attacco di starnuti che le fecero fuoriuscire i bulbi oculari". È improbabile che la vicenda sia vera, ma un caso clinico del 2015 descrive in dettaglio il caso di una donna di 32 anni che subì una dolorosa frattura sotto il bulbo oculare dopo una soffiata di naso estremamente potente.

"Soffiarsi il naso può generare una pressione intranasale significativa", spiegava il team di medici nello studio "causando un barotrauma che può portare a una frattura delle pareti dell'orbita". Tuttavia, una frattura è molto lontana dagli occhi fuori dalle orbite: quindi state tranquilli, non esiste - almeno fino ad oggi - questo rischio.

A proposito: perché quando si starnutisce c'è quel cattivo odore?