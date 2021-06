Cosa succede ai voucher Sky per DAZN dal 1 Luglio? Tutte le informazioni per gli abbonati

Mentre si continua a parlare di un possibile nuovo accordo tra Sky e DAZN, sono ancora tante le questioni che si pongono gli abbonati alla piattaforma di streaming tramite i voucher che Sky ha dato ai propri clienti negli ultimi tre anni.

Dopo aver specificato che i clienti DAZN tramite voucher Sky saranno considerati nuovi abbonati, e quindi potranno sottoscrivere l'offerta che permette di pagare 19,99 Euro al mese per 14 mesi a fronte di un abbonamento attivato dal 1 al 28 Luglio, è tempo di capire cosa succede ai voucher.

Qualche giorno fa abbiamo specificato che non sarà necessario disattivare il voucher DAZN di Sky, dal momento che il 1 Luglio entrerà in vigore il nuovo listino prezzi.

Di fatti, da quel giorno il suddetto codice non sarà più valido ed anche effettuando il login all'interno di DAZN, non sarà più possibile seguire alcun evento. Sky infatti ha informato i propri clienti che il 1 Luglio 2021 i voucher DAZN cesseranno la loro validità e si "autodistruggeranno".

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile anche un nostro approfondimento che vi spiega come ottenere due mesi di DAZN gratis e lo sconto per un anno. Dal 1 Luglio 2021 i prezzi passeranno a 29,99 Euro al mese ma almeno per i primi 12 mesi DAZN ha messo in campo tantissime promozioni.