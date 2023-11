Cosa sta succedendo? Queste orme di dinosauro non dovrebbero esistere

Uno studio pubblicato sulla rivista PLOS ONE sembra aver individuato delle orme di dinosauri che teoricamente non dovrebbero esistere... di cosa si tratta?

Delle tracce fossili rinvenute in Africa che potete osservare anche voi nel seguente link, sembrano essere state lasciate da animali fino ad ora sconosciuti e risalgono al Triassico superiore. La particolarità? Sono decisamente simili agli uccelli, hanno 210 milioni di anni e alcune di loro… precedono le più antiche ossa di uccelli conosciute di ben 60 milioni di anni. Com’è possibile?

Dopo aver visto come dormiva un dinosauro, è opportuno sottolineare come l’intero studio si sia focalizzato sull’utilizzo dell’icnologia che è una scienza attraverso cui è possibile studiare le tracce fossili.

Non si tratta in realtà di una totale novità, poiché tracce fossili simili a uccelli sono state trovate in diversi siti in tutto il paese del Lesotho sempre nell'Africa meridionale. Solitamente vengono attribuite all'icnogenere Trisauropodiscus, ritenuto un peculiare dinosauro vissuto durante il tardo Triassico o il Giurassico inferiore.

Il nome non è sicuramente stato scelto casualmente, poiché si tratta infatti dell’appellativo dato a un gruppo di animali conosciuti esclusivamente da tracce fossili. Dopo aver visto cosa ha ucciso i dinosauri e a seguito di diverse analisi, forse potremmo ora fare un po' di chiarezza.

Sembrano esistere infatti due morfologie per il Trisauropodiscus: la prima delle quali è più simile ai dinosauri non aviari, mentre l'altra è più simile alle impronte lasciate dagli uccelli. Ciò che è certo, è che le orme non corrispondono a nessun animale attualmente conosciuto. Che si tratti dunque dei primi antenati degli uccelli?

"Sono note tracce di Trisauropodisco provenienti da numerosi siti dell'Africa meridionale risalenti a circa 215 milioni di anni fa. La forma delle tracce è coerente con le tracce fossili di uccelli moderni e più recenti. Tuttavia, è molto probabile che si tratti di un dinosauro con le zampe simili ad un uccello", affermano i ricercatori.