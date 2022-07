Solo chi ha un alto IQ riesce a risolvere questa illusione ottica senza zoomare

Questa immagine è davvero da capogiro: queste “colonne” di quadratini di colore bianco e nero, si alternano regolarmente sullo sfondo. Ciò che non è regolare, invece, è la disposizione delle stesse colonne nell’immagine, alcune si sovrappongono senza un criterio preciso, o almeno così sembra...

In base a dove focalizzi lo sguardo, ti renderai conto che le colonne vengono “prosciugate” nel punto simmetrico al tuo focus. Inoltre, ti sembra di percepire le linee laterali come se si piegassero in diagonale, ma in realtà sono tutte perfettamente orizzontali.

L’illusione, tra le più noti e semplici che si possono trovare sul web, è recentemente tornata in voga grazie a un utente di Reddit. La didascalia che presenta l’immagine cita “Vedete le linee in diagonale o orizzontale?”

Differentemente dalla maggior parte delle immagini che proponiamo, qui non c’è molto da risolvere; tuttavia, questa immagine rimane un sempreverde degli “enigmi visivi”.

