Cosa sta succedendo alla sonda Voyager 1 e perché manda strani messaggi?

La Voyager 1 è una sonda spaziale che sta esplorando l'Universo da 45 anni e si trova attualmente a circa 21 miliardi di chilometri da noi. Nonostante sia un buon candidato per tramandare l'immortalità umana nel cosmo, i sistemi computerizzati del veicolo attualmente funzionanti, stanno inviando dati di telemetria che non hanno alcun senso.

Questi dati, in poche parole, aiutano a posizionare gli strumenti scientifici di Voyager e la sua antenna che le consente di parlare continuamente con la Terra. Gli esperti non sanno spiegare cosa stia causando questi problemi apparentemente inspiegabili, poiché il sistema di controllo che guida il veicolo sta inviando dati senza senso al centro di controllo della NASA.

A parte i dati non precisi, Voyager 1 funziona normalmente e continua ad inviare preziosi dati scientifici da miliardi di chilometri. Ciò indica che c'è qualcosa in particolare non va con il PC della sonda (chiamato HYPACE). Le potenziali soluzioni includono modifiche al software o il passaggio a un sistema hardware ridondante generalmente utilizzato per il backup.

Questa non è la prima volta che gli ingegneri della Voyager hanno un problema con il veicolo spaziali, poiché nel 2017 i principali propulsori della sonda hanno iniziato a guastarsi, quindi gli addetti ai lavori hanno dovuto utilizzare i propulsori che erano stati inizialmente impiegati per manovrare la sonda attorno ai pianeti negli anni '70.

Nonostante il funzionamento, il reattore che ha alimentato la Voyager per tutto questo tempo produce quattro watt in meno all'anno e alla fine, dopo il 2025, si dovranno disattivare alcuni sistemi.