Cosa succederà se durante l'eclissi solare dovesse essere nuvoloso?

Il prossimo 8 aprile, l'eclissi solare totale attirerà gli sguardi di molti, desiderosi di assistere al momento magico in cui la luna oscurerà completamente il sole. Tuttavia, una domanda sorge spontanea: cosa accade se il cielo si presenta coperto da nuvole?

L'esperienza insegna che, anche in assenza di un cielo sereno, il passaggio dell'ombra lunare offre uno spettacolo di rara intensità. Il fascino dell'eclissi non si spegne con il cielo nuvoloso.

Le nuvole, infatti, possono fungere da schermo su cui osservare l'avvicinamento e il rapido allontanamento dell'ombra scura della luna. Isabel Martin Lewis nel suo libro del 1924 descriveva l'effetto dell'eclissi come un contatto tangibile con una presenza celeste, un'esperienza che incute un senso di reverenziale stupore.

In presenza di nuvole di media o alta quota, come cirrostrati, altostrati o cirrocumuli, è possibile notare il movimento dell'ombra lunare e assistere a cambiamenti drammatici nella qualità della luce e nel colore delle nuvole.

Anche con poche nuvole, l'eclissi può riservare sorprese, come quella del 1977 in Colombia, quando un'unica nuvola ha oscurato il sole proprio durante la fase totale, lasciando spazio solo all'osservazione delle stelle più luminose e al passaggio dell'ombra lunare. Infine, le nuvole basse e spesse possono ridurre l'esperienza dell'eclissi a un semplice attenuarsi e intensificarsi della luce, simile all'effetto di un dimmer in una stanza.

Questo è ciò che è accaduto durante l'eclissi totale in Antartide nel 2021, dove, nonostante il cielo fortemente coperto, l'oscurarsi e il riaccendersi della luce hanno lasciato comunque un'impressione indelebile. Insomma, l'eclissi solare totale del 8 aprile promette di essere un evento indimenticabile, e che tornerà tra 400 anni, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

A tal proposito: ecco dei falsi miti sulle eclissi da sapere.

Su Amazon Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa è uno dei più venduti di oggi.