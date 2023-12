Un giorno la Terra perderà la sua compagna di sempre: la luna

Non sono in molti a sapere che milioni di anni fa, ai tempi dei dinosauri, la Luna era molto più vicina alla Terra. Questa è una conseguenza dei moti dei corpi celesti, che obbligano il nostro satellite ad allontanarsi di 3,8 cm all'anno.

Cosa succederà quando la luna si sarà allontanata a tal punto da separarsi definitivamente dalla Terra, divenendo un corpo celeste a sé stante, svincolato dai moti di rivoluzione terrestri? Gli esperti, descrivendo questo scenario, sono molto pessimisti e delineano un quadro poco incoraggiante, degno di un film di Roland Emmerich.

Secondo gli scienziati, infatti, il nostro pianeta con la perdita della luna comincerà a subire maree irregolari, uno sfasamento nella durata della rotazione terrestre e un maggior impatto con gli asteroidi. Un rischio che come ben sappiamo potrebbe annichilire del tutto la vita sul pianeta.

C'è però anche di più. Senza luna, potremmo dire addio anche alla ciclicità delle stagioni e allo spettacolo rappresentato dalle eclissi. Molti animali perderebbero inoltre il nostro satellite come punto di riferimento notturno, un fenomeno le cui conseguenze sono imprevedibili.

Il primo astronomo a rendersi conto che la Terra si stava allontanando fu Edmond Halley, famoso soprattutto per essere stato il primo scienziato ad accorgersi della ciclicità della cometa che prende il suo nome. Usando infatti la matematica e le leggi della gravitazione universale, enunciate da Newton, l'astronomo inglese capì che il nostro satellite era destinato ad allontanarsi definitivamente oltre la nostra orbita e che in un tempo lontano la luna era così vicina alla Terra da coprire gran parte del cielo.



Quello che si sa è che molto probabilmente la luna, una volta separatisi dal pianeta, comincerà a vagare nel sistema solare, come un asteroide qualunque. Potrebbe perfino rischiare d'impattare contro il Sole o contro qualche altro pianeta, ma queste supposizioni non sono ancora suffragate da dati e modelli accettati da tutti.

Ma quando avverrà questo evento catastrofico? Secondo gli scienziati, fortunatamente, devono trascorrere ancora alcune centinaia di milioni di anni prima che la forza centrifuga della luna riesca a sfuggire al controllo gravitazionale del nostro pianeta. Da questo punto di vista quindi, possiamo stare tranquilli.



Ovviamente da qui a centinaia di milioni di anni, la vita sulla terra potrebbe essere minacciata da innumerevoli eventi catastrofici: una potente eruzione solare, l'arrivo di un enorme asteroide, una guerra nucleare, una nuova pandemia...oppure dalle numerose attività nocive che la stessa razza umana mette in campo da millenni. Per ora, meglio pensare positivo!