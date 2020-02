Cosa succederà quando la stella Betelgeuse esploderà? Astronomi lo spiegano nel dettaglio

La stella ipergigante rossa Betelgeuse esploderà in una supernova, una spettacolare esplosione che decreterà la fine della vita del corpo celeste. Tutto questo potrebbe succedere entro un giorno o tra 100.000 anni. Cosa succederà quando avverrà l'esplosione? Uno studio cerca di spiegarcelo.

La vita sulla Terra rimarrà illesa. Tuttavia, l'evento non passerà inosservato. Quando scoppierà, Betelgeuse sarà nove volte più debole della luna piena, per più di tre mesi. "Tutta questa luminosità sarebbe concentrata in un punto", afferma uno degli autori del nuovo studio, Andy Howell dell'Università della California. "Ci sarebbe questo faro incredibilmente intenso nel cielo che proietterebbe ombre di notte e che potresti vedere durante il giorno. Tutti in tutto il mondo ne sarebbero curiosi, perché sarebbe inevitabile."

Gli umani saranno in grado di vedere la supernova nel cielo diurno per circa un anno, afferma l'uomo. L'esplosione, inoltre, sarebbe visibile di notte a occhio nudo per diversi anni. Nonostante la morte della stella non sia pericolosa per la vita sulla Terra, l'aggiunta di un secondo oggetto brillante come la Luna potrebbe disturbare la fauna selvatica; molti animali, infatti, utilizzano il nostro satellite per orientarsi. Anche gli astronomi sarebbero disturbati dalla luminosità. "Le osservazioni astronomiche sono già difficili quando la Luna è luminosa", afferma Howell. "Non ci sarebbe un 'momento oscuro' per un po' di tempo."

Se Betelgeuse dovesse esplodere durante "l'arco della nostra vita", gli astronomi affermano che ci verrà dato un ampio avvertimento dal corpo celeste. Gli strumenti sulla Terra inizierebbero a rilevare neutrini o onde gravitazionali generate dall'esplosione con - almeno - un giorno di anticipo. Insomma, qualsiasi cosa succeda, l'umanità avrà comunque un posto in prima fila per questo spettacolo unico.