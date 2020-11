Cosa succederà al nostro Sistema Solare alla morte del Sole?

Tutto ha una fine e, nonostante sia ancora molto lontana, anche il nostro Sole, un giorno, raggiungerà la sua. Tra circa 4,5 miliardi di anni, infatti, la stella inizierà la sua fase "morente" e per il nostro Sistema Solare saranno guai: cosa succederà al nostro quartiere galattico?

Prima della sua scomparsa, dobbiamo affrontare la sua furia: mentre la fusione dell'idrogeno continua all'interno del Sole, il risultato della reazione, l'elio, si accumula nel nucleo, diventando - sostanzialmente - sempre più caldo. I dinosauri avevano una stella più debole di quella che vediamo oggi e tra poche centinaia di milioni di anni la Terra diventerà troppo calda.

Nelle fasi finali, il Sole si gonfierà diventando rosso: la fase "gigante rosso". Il nostro astro consumerà sicuramente Mercurio, Venere e potrebbe risparmiare forse la Terra. Se l'atmosfera della stella raggiungerà il nostro pianeta, quest'ultimo si dissolverà in meno di un giorno. Tuttavia, anche se si dovesse fermare, il nostro mondo non avrà scampo: l'energia emesse dal Sole saranno abbastanza intense da vaporizzare le rocce, lasciandosi dietro solo il nucleo di ferro del nostro pianeta.

Anche i pianeti esterni non se la passeranno per nulla bene. Gli anelli di Saturno sono fatti di ghiaccio d'acqua e, ovviamente, non resisteranno alla calda radiazione del Sole. Lo stesso destino accadrà ai mondi di ghiaccio (come Europa ed Encelado) che perderanno le loro fredde superfici.

Nelle sue fasi finali, il nostro astro si gonfierà e si contrarrà ripetutamente, pulsando per milioni di anni. Gravitazionalmente parlando, non si tratta di un situazione "stabile". Il Sole, infatti, spingerà e trascinerà i pianeti esterni (che, ricordiamo, sono i corpi celesti che si trovano dopo l'orbita della Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno) attirandoli verso la loro fine o buttandoli completamente fuori dal sistema.

Per alcune centinaia di milioni di anni, inoltre, le parti più esterne del nostro sistema solare potranno ospitare la vita. Con così tanto calore e radiazioni che si riversano dal Sole, la zona abitabile - la regione intorno a una stella dove le temperature sono giuste per l'acqua liquida - si sposterà verso l'esterno, fino a Plutone.

Dopo la sua fase da "gigante", ci saranno una serie di esplosioni che scaraventeranno nello spazio il nucleo della stella per poi lasciare, infine, una nana bianca che regnerà sul nostro ex sistema solare per trilioni di anni.